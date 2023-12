Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 3; Vater und Sohn wurden mit Haftbefehl gesucht

Kleve - Emmerich (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am frühen Donnerstagmorgen, 21. Dezember 2023 um 00:25 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 an der Anschlussstelle Emmerich-Elten zwei Bulgaren -Vater und Sohn- im Alter von 51 und 32 Jahren in einem Opel Astra mit niederländischer Zulassung. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung beider Personen wurde festgestellt, dass sie durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn mit Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gesucht wurden. Zudem lag ein weiterer Haftbefehl gegen den 32-Jährigen wegen Verstoß gegen da Straßenverkehrsgesetz vor. Hiernach musste 51-Jährige 1291,50 EUR Strafe bezahlen oder eine 80-tägige Haftstrafe verbüßen. Sein 32-jähriger Sohn hatte noch insgesamt 2391,5 EUR zu zahlen oder eine 160-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Die Verurteilten zahlten die fälligen Geldstrafen später auf der Dienststelle bei der Bundespolizei ein und durften danach weiterreisen aber nicht weiterfahren, da der 32-jährige Fahrer zwar einen bulgarischen Führerschein besitzt, diese Fahrerlaubnis aber in Deutschland seit dem 2021 aberkannt wurde. Das Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde somit durch die Bundespolizei auch zur Anzeige gebracht.

