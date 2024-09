Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Angebliches Ansprechen von Kindern im Bereich der Gemeinschaftsgrundschule Pesch - Warnung vor Falschmeldung - Es besteht keine Gefahr!

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat Kenntnis erhalten, dass derzeit über verschiedene Messenger-Dienste und Social-Media Plattformen wohl Warnungen vor einem Mann geteilt werden, der als angeblicher Fahrer eines weißen Transporters am Mittwochmorgen, 25. September, Kinder an der Charlottenstraße im Bereich der GGS Pesch angesprochen haben soll, um sie in sein Auto zu locken oder zu ziehen. Die Polizei teilt mit, dass dies NICHT den Tatsachen entspricht. Bitte teilen Sie diese Warnung nicht weiter!

Ausgangspunkt der Fake-Nachricht dürfte ein Vorfall zwischen einer 33-jährigen Fußgängerin und einem 42-jährigen Fahrer eines weißen Transporters gewesen sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es dabei am Mittwochmorgen in der Nähe der Schule zu einem Verkehrsdelikt gekommen sein. In Folge dessen soll es dann noch zu einer verbalen Beleidigung zum Nachteil der Fußgängerin gekommen sein.

Bei der Polizei sind darüber hinaus bislang KEINERLEI Vorfälle gemeldet worden, die im Zusammenhang mit den derzeit kursierenden falschen Nachrichten stehen.

Die Polizei warnt: Sich untereinander bei Gefahren zu informieren kann sehr hilfreich sein. Es kann aber auch, wenn sich eine Information verselbstständigt, dazu führen, dass Falschinformationen entstehen. Die Bevölkerung wird im hohen Maße verunsichert! Ebenso wird die Arbeit der Polizei erschwert, die solche Vorfälle natürlich sehr ernst nimmt.

Bitte seien Sie achtsam damit, was Sie teilen und weiterverbreiten. Fügen sie keine Informationen hinzu, deren Wahrheitsgehalt sie nicht kennen! (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell