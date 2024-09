Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kiosk-Angestellte bändigen Randalierer

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagmorgen, 22. September, hat ein alkoholisierter 25-Jähriger in einem Kiosk an der Lürriper Straße randaliert und die 56-jährige Inhaberin tätlich angegriffen. Ein Mitarbeiter (62) und eine Reinigungskraft (56) hielten den Mann fest, ehe ein Streifenteam ihn in Gewahrsam nahm.

Der 25-Jährige hatte nach Angaben der Mitarbeitenden den Kiosk gegen 8.10 Uhr mit einer brennenden Zigarette betreten wollen, was man ihm untersagt habe. Der augenscheinlich alkoholisierte Kunde ignorierte dies jedoch. Als die Ladenbesitzerin ihn aus ihrem Geschäft schob, habe der Mann ihr mehrmals gegen den Kopf geschlagen. Zwei Mitarbeitende seien ihr daraufhin zur Hilfe gekommen und konnten den aggressiven Kunden am Boden festhalten. Ein Kunde verständigte auf Zuruf die Polizei.

Kurz darauf traf ein Streifenteam der Polizei ein und übernahm den 25-Jährigen, der sich auch weiterhin aggressiv verhielt. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich derweil um die 56-jährige Betreiberin des Kiosk und ihren 62-jährigen Kollegen, der bei der Aktion leicht am Arm verletzt worden war. Beide wurden später ambulant im Krankenhaus behandelt.

Für den renitenten Kunden endete der Einsatz im Polizeigewahrsam, das er nach einer richterlichen Anordnung erst am Abend wieder verlassen durfte. Dort entnahm ihm ein Bereitschaftsarzt zudem eine Blutprobe. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen ihn wegen Körperverletzung. (et)

