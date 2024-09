Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Abbiegeunfall: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 20. September, ist es gegen 13 Uhr an der Kreuzung Erzbergerstraße / Korschenbroicher Straße zu einem Unfall zwischen einem 28-jährigen Autofahrer und einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer gekommen. Der Jugendliche erlitt dabei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 28-jährige Autofahrer die Erzberger Straße in Richtung Bismarckplatz. An der Kreuzung zur Korschenbroicher Straße wollte er dann rechts abbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen 14-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher auf dem Fahrradweg in Richtung Theodor-Heuß-Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem vorfahrtsberechtigten 14-Jährigen, der daraufhin stürzte. Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell