Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch im Stadtzentrum

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend haben sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs Mönchengladbach verschafft. Dort entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei nahm gestern, 22. September, gegen 22 Uhr eine Anzeige wegen Einbruchs bei einer Familie an der Hindenburgstraße auf. Diese war zwischen 18.30 und 21.50 Uhr nicht zuhause gewesen und musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass jemand die Tür zur Terrasse gewaltsam geöffnet hatte.

Im Haus durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Ersten Angaben der Geschädigten zufolge entwendeten sie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Ermittler der Kriminalpolizei sicherten mögliche Spuren am Tatort und haben die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell