Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 22-jährige Fußgängerin leicht verletzt - Autofahrer flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 25. September, gegen 5.45 Uhr auf der Kreuzung Steinmetzstraße/ Hindenburgstraße/ Bellstieg sucht die Polizei Zeugen.

Eine 22-jährige Fußgängerin überquerte die Steinmetzstraße bei grünlichtzeigender Fußgängerampel in Richtung Bellstieg, als plötzlich von links der Fahrer eines schwarzen Mercedes Kombi angefahren gekommen sein soll.

Es kam zwar nicht zum Zusammenstoß, allerdings soll der Fahrer mit nur geringem Abstand an der Frau in Richtung Neuwerk vorbeigefahren sein. Die Fußgängerin erschrak und fiel zu Boden, so dass sie leicht verletzt wurde. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ungeachtet dessen fort. Ein Rettungswagenteam brachte die 22-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Mercedes Kombi geben können. Dieser soll laut Zeugenaussage zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

