Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei nimmt Ladendieb mit Haftbefehl fest

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend, 25. September, einen per Haftbefehl gesuchten Ladendieb festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 47-Jährige war bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft an der Wehrstraße im Stadtteil Odenkirchen aufgefallen. Er hatte versucht Lebensmittel mitgehen zu lassen, ohne dafür zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt ihn fest und verständigte die Polizei. Die Beamten glichen die Personalien des Mannes mit polizeilichen Informationssystemen ab. Dabei stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle - ebenfalls wegen Eigentumsdelikten - gegen ihn bestanden. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest und mit zur Wache.

Bei beiden Haftbefehlen handelte es sich um Ersatzfreiheitsstrafen. Diese können durch Zahlung der jeweils als Strafe verhängten Geldsumme beglichen werden, oder, falls die Summe nicht erbracht werden kann, ersatzweise durch eine Freiheitsstrafe vollstreckt werden. Da der 47-Jährige die ausstehenden Geldbeträge nicht erbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell