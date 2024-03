Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung, LKW-Unfall auf der BAB48 zwischen Laubach und Ulmen

Höchstberg, BAB48 (ots)

Am 01.03.2024 um ca. 02:46 Uhr ereignete sich auf der BAB48 in Fahrtrichtung Trier zwischen Laubach und Ulmen ein schwerer Verkehrsunfall. Am Ende einer langen, abschüssigen geraden Strecke ist eine Baustelle eingerichtet, zu deren Beginn der linke Fahrstreifen in den rechten überführt wird. Dann wird die einspurige BAB48 nach links auf die Gegenfahrbahn gelenkt. Hier fuhr ein 27jähriger Mann mit seinem 40-Tonner aus noch ungeklärter Ursache scheinbar ungebremst geradeaus und durchbrach die mobile Betonschutzwand, die die dahinterliegende Baustelle schützen sollte. Im Baufeld dann rammte der LKW mehrere Büro- und Materialcontainer, Arbeitsmaterial und Baustellenfahrzeuge, bevor er an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Durch die Feuerwehr aus Kaisersesch musste der schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrer aus seinem Führerhaus befreit werden. Er wurde mittels Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Die Richtungsfahrbahn Trier musste für ca. eine Stunde gesperrt werden. Es entstand Schaden im sechsstelligen Bereich.

Die aufwendige Bergung des Gespanns wird im Laufe des heutigen Morgens erfolgen. Wahrscheinlich wird zur Bergung ein Kran erforderlich sein, so dass eine erneute zeitweise Sperrung der Richtungsfahrbahn Trier möglich ist.

Im Einsatz war neben der Autobahnpolizei Mendig die Feuerwehr Kaisersesch, der Rettungsdienst sowie die Autobahnmeisterei Kaisersesch.

