POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Jade

Delmenhorst (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Delmenhorst wurde am Montag, 30. September 2024, 17:00 Uhr, eine Frau leicht verletzt. Die 40-Jährige aus der Gemeinde Dötlingen war mit einem Ford auf der Oldenburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und bremste an der Kreuzung in Höhe des Brauenkamper Wegs ab, nachdem die dortige Ampelanlage auf Gelblicht umgesprungen war. Ihr folgte eine 43-Jährige aus ...

