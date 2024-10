Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurden am Montag, 30. September 2024, gegen 21:30 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.

Eine 58-jährige Delmenhorsterin befuhr zur Unfallzeit mit einem Opel die Wildeshauser Straße in Richtung Schlutter. An der Anschlussstelle Deichhorst bog sie nach links ab, um die Fahrt auf der Autobahn 28 in Richtung Bremen fortzusetzen. Dabei übersah sie den VW eines 63-Jährigen aus Ganderkesee, der die Wildeshauser Landstraße in Richtung Delmenhorst befuhr.

Durch den frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten beide Personen leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell