POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Ein stark alkoholisierter Mann war am Montag, 30. September 2024, im Bereich der Gemeinde Emstek mit einem Fahrrad auf der Autobahn 1 unterwegs. Die ersten Notrufe gingen gegen 14:20 Uhr von Zeugen ein, die den Mann an der Anschlussstelle Cloppenburg auf die Autobahn in Richtung Hamburg haben fahren sehen. Dort nutzte er den Seitenstreifen und ...

