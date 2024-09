Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Autofahrer auf er B213 in Ganderkesee gefährdet andere Verkehrsteilnehmer +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag, 29. September 2024, gegen 20:00 Uhr, beinahe einen Verkehrsunfall auf der B213 in Ganderkesee verursacht.

Bereits auf der Autobahn 28 fiel einem Zeugen die Fahrweise des 57-Jährigen aus Sachsen-Anhalt auf, der mit einem VW in sichtbaren Schlangenlinien unterwegs war und die Autobahn an der Anschlussstelle Deichhorst verließ. Die Fahrt in Schlangenlinien setzte er in Richtung Wildeshausen fort und durchfuhr den Kreisverkehr in Schlutter in entgegengesetzter Richtung. Zwei entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nachdem Beamte der Polizei den 57-Jährigen gestoppt hatten, nahmen sie umgehend intensiven Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille.

Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Insassen der Fahrzeuge, die dem 57-Jährigen im Schlutter Kreisverkehr entgegenkamen, werden gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei in Wildeshausen aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell