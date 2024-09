POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Autofahrer gefährdet auf der Autobahn 1 in Harpstedt andere Verkehrsteilnehmer

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth ist am frühen Montag, 30. September 2024, gegen 01:40 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Ein 20-jähriger Braker befuhr die Bundesstraße mi einem VW in Richtung Brake und musste nach eigenen Angaben in Höhe der Elsflether Kläranlage einem Tier ...

mehr