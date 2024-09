Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 29.09.24

Delmenhorst (ots)

++ Falschfahrer auf der A 1, Wildeshausen-Nord - ZEUGENAUFRUF ++

Am Samstag, 28.09.2024, gegen 14:00 Uhr kam es zu einer Falschfahrt auf der A 1 im Bereich der Ausfahrt Wildeshausen-Nord. Der 83-jährige Fahrer eines blauen Pkw Dacia aus Delmenhorst befuhr die A 1 in Richtung Bremen und wollte an der Ausfahrt Wildeshausen-Nord die Autobahn verlassen. Aufgrund einer Baustelle war die Verkehrsführung der Ausfahrt durch Leitbaken gekennzeichnet. Der Delmenhorster war irritiert, wendete in der Ausfahrt und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf die Ausfahrtspur bis er den fließenden Verkehr wieder erreichte. Dort muss er wieder gewendet und seine Fahrt fortgesetzt haben. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte der Falschfahrer im Anschluss ermittelt werden. Zeugen bzw. Gefährdete des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Rufnummer 04435/93160 zu melden.

++ Verkehrsgefährdung auf der A 28 - ZEUGENAUFRUF ++

Am Samstag, 28.09.2024, gegen 17:40 Uhr fiel zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Ganderkesee ein Pkw durch eine extreme Schlangenlinienfahrt auf. Durch diese Fahrweise wurde auch ein Zeuge gefährdet. Dieser konnte nur durch starkes Bremsen einen Unfall vermeiden. Der Pkw, ein Ford Focus in braun, konnte an der Raststätte Hasbruch kontrolliert werden. Die 70-jährige Fahrerin aus Bayern stand unter dem Einfluss von Medikamenten und war nicht mehr verkehrstauglich. Am Pkw befanden sich frische Unfallschäden, die von einer Leitplankenberührung stammen dürften. Gegen die 70-Jährige wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Zeugen, die die Fahrweise und/oder ein mögliches Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Rufnummer 04435/93160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell