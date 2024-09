Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ahlhorn - Einbruch in einen Schnellimbiss

Delmenhorst (ots)

In den frühen Morgenstunden vom 28.09.2024 verschafft sich eine unbekannte Person Zutritt zu einem Schnellimbiss an der Cloppenburger Straße in Ahlhorn.

Durch die unbekannte Person kann ein rückwärtiges Fenster des Schnellimbisses aufgedrückt werden. Beim Betreten des Gebäudes wird ein Alarm ausgelöst, wodurch die unbekannte Person von der weiteren Tatbegehung abgehalten wird und sich entfernt.

Wer verdächtige Personen gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

