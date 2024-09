Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake - Unfallflucht mit Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am 26.09.2024, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der B212 in 26969 Brake, zwischen Sürwürden und Golzwarden ein Verkehrsunfall. Der derzeit unbekannte Fahrer eines Pkw fuhr in Richtung Süden und überholte hierbei ein anderes Fahrzeug. Beim Überholen nutzte der Pkw-Fahrer verkehrswidrig die Sperrfläche samt Rüttelstreifen. Hierdurch lösten sich augenscheinlich Fahrzeugteile des Pkw und prallten gegen den entgegenkommenden Pkw der 39-jährigen Nordenhamerin. Der Pkw der Nordenhamerin wurde hierdurch leicht beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 1.500 Euro beziffert. Bei dem unfallverursachenden Pkw habe es sich um einen dunklen Kleinwagen, besetzt mit einer männlichen Person, gehandelt. Dieser setzte seine Fahrt fort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Brake unter Tel.: 04401/935-0 zu melden.

