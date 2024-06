Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung vom Polizeikommissariat Vechta vom 08.06.2024 bis 09.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen (davon 1x Kind)

Am Samstag, den 08.06.2024 um 09:42 Uhr, kam es in Vechta, auf der B69 in Höhe des Vardeler Weges in Fahrtrichtung Diepholz zu einem Auffahrunfall zwischen drei Pkw. Der 34-jährige Fahrzeugführer aus Emstek fuhr mit einem Pkw an der dortigen Ampel auf den vor ihm fahrenden Pkw eines 58-Jährigen aus Friesoythe auf. Dieser wurde daraufhin auf den Pkw des vor ihm fahrenden 39-jährigen aus Friesoythe geschoben. Im Pkw des 58-Jährigen befand sich zudem ein 10-jähriges Kind. Diese beiden Personen und der 34-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 38.000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall infolge von Übermüdung

Am Samstag, den 08.06.2024 um 08:20 Uhr, kam es in Vechta auf der Oyther Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger aus Drebber war nach eigenen Angaben während der Fahrt eingeschlafen, in der Folge frontal auf eine Verkehrsinsel gefahren und dort mit einer Lichtzeichenanlage kollidiert. Durch den Zusammenstoß entstand an der Verkehrsinsel inklusive Lichtzeichenanlage ein Schaden in Höhe von ca. 3.000EUR. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 08.06.2024 kam es um 10:31 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Alten Dorfstraße in Bakum. Die 18-jährige, alleinbeteiligte Pkw-Führerin fuhr aus Hausstette kommend in Richtung Vestrup. Im Bereich der Unfallstelle versuchte sie einem Reh auszuweichen und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie streifte zwei Straßenbäume und überschlug sich. Auf der Fahrbahn kam der Pkw schließlich zum Stillstand und sie wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und die Pkw-Fahrerin wurde mit einem RTW dem Krankenhaus zugeführt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 08.06.2024 gegen 08:27 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus Drebber mit einem Pkw die Vechtaer Straße in Lohne ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Samstag, den 08.06.2024 um 21:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Unfallbeteiligten in Langförden. Eine 23-jährige Pkw-Führerin aus Vechta beabsichtigte die Loher Straße aus Richtung Hessels Höhe in Richtung Spredaer Mühle zu überqueren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden 30-jährigen Bakumer in seinem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Pkw gerieten anschließend von der Fahrbahn ab in den Seitengraben. Die zwei Mitfahrer des Bakumers, darunter ein 9-jähriges Kind, sowie der Fahrzeugführer selbst wurden durch den Unfall verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000EUR.

Lohne- Einbruchdiebstahl

Am Sonntag, den 09.06.24 gegen 02:50 Uhr, kam es in der Pariser Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Geschäftsraum und entwendeten anschließend diverse neuwertige Pedelecs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 oder die die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell