POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B212 in Elsfleth

Delmenhorst (ots) - ++ Versuchter Einbruch in einem Transporter ++ Dötlingen. In der Zeit zwischen Freitag den 27.09.2024 um 18:30 Uhr bis Samstag den 28.09.2024 gegen 14:50 Uhr kam es in Dötlingen im Denkmalsweg zu einem versuchten Einbruch in einem dort parkenden Transporter. Unbekannte Täter hatten mittels Schlossstechen die Beifahrertür des Transporters geöffnet und nach Diebesgut gesucht, jedoch wurden keine ...

mehr