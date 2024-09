Kleve-Materborn (ots) - Im Zeitraum von Samstag (14. September 2024), 20:00 Uhr und Montag (16. September 2024), 08:30 Uhr kam es an der Moränenhöhe in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten ein Fenster und drangen so in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses vor. Dieses durchsuchten die Täter und entfernten sich nachfolgend ...

