POL-KLE: Rees - Mädchen von Zug erfasst: 14-jährige Schülerin verstirbt an der Unfallörtlichkeit

Rees-Millingen (ots)

Am Montag (16. September 2024) kam es gegen 07:15 Uhr an der Anholter Straße / Hauptstraße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Zur genannten Uhrzeit querte eine 14-jährige Schülerin aus Rees bei Rotlicht zeigender Lichtsignalanlage und geschlossener Schranke den Bahnübergang von der Anholter Straße kommend in Richtung Hauptstraße. Das Mädchen, welches nach aktuellem Erkenntnisstand den Zug in Richtung Wesel erreichen wollte, wurde dabei von einem in Fahrtrichtung Emmerich fahrenden Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Angehörigen des Mädchens sowie Zeugen des Unfalls werden aktuell durch den polizeilichen Opferschutz, den Opferschutz der Bundespolizei, das PSU-Team Niederrhein der Feuerwehr sowie zahlreiche Notfallseelsorger betreut, während das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen an der Unfallörtlichkeit eingesetzt wurde. Während der Zugverkehr weiterhin gesperrt ist, wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. (pp)

