Emmerich am Rhein (ots) - Am Freitag (13. September 2024) kam es gegen 12:50 Uhr an der ´s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbandrand (mit Fahrzeugfront in Fahrtrichtung Kreisverkehr) abgestellter gelber Mercedes Benz Sprinter wurde dabei am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Der 47-jähriger Halter des ...

mehr