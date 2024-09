POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Beinahe hätte ein stark alkoholisierter Autofahrer am Sonntag, 29. September 2024, 18:00 Uhr, Unfälle auf der Autobahn 1 in Harpstedt verursacht. Der 36-jährige Mann aus Spanien war mit einem Renault in starken Schlangenlinien auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Im Bereich der ...

