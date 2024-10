Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordenham +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 30. September 2024, gegen 18:15 Uhr, kam es in der Lindenstraße in Nordenham aus bislang unklarer Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Durch einen 38-jährigen Bewohner des Hauses konnte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr größtenteils selbst gelöscht werden. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die vor Ort ambulant behandelt werden mussten.

Durch die 30 eingesetzten Feuerwehrleute der Ortswehren Blexen, Einswarden und Nordenham mussten vor Ort nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell