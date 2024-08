Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.06.204, 11:40 Uhr: Freudenstadt - Überfall auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Am frühen Morgen des 18.06.2024 überfiel ein maskierter Täter eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Ihre Unterstützung. Unter nachfolgendem Link können Bilder des Täters eingesehen werden.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freudenstadt-raub/

Hinweise zum Täter oder dessen Flucht nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07231/186 4444 entgegen.

Christian Schulze, Pressestelle

