POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mann nimmt vermeintlich unter Drogen stehend am Straßenverkehr teil und leistet Widerstand- Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Einer Verkehrskontrolle wollte sich in den Nachtstunden des Sonntags ein Mann in Mühlacker entziehen und leistete Widerstand.

Nach derzeitigem Stand wollte kurz vor Mitternacht eine Funkstreife einen Elektro-Mofafahrer aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens in der Emrichstraße eine Verkehrskontrolle unterziehen. Deutliche Anhaltesignale, darunter Blaulicht und Martinshorn, wurden in der Folge ignoriert. Der Fahrer nutzte mehrfach den Gehweg und fuhr entgegengesetzt in eine Einbahnstraße.

Erst nach dem der Funkstreifenwagen den Weg des Fahrzeuglenkers in der Industriestraße versperrte, wurde dieser mit seinem Gefährt langsamer und hielt kurz an. Er versuchte jedoch an dem Polizeiauto vorbei zu fahren und ignorierte die Ansprache der Polizei stehen zu bleiben. Einem Beamten gelang es den noch langsam Fahrenden an dessen Schulter festzuhalten. Dieser gab jedoch unvermittelt Gas und stürzte vom Mofa. Der Polizist kam ebenso zu Fall. Der 33- Jährige richtete sich sofort auf, wobei seine Flut durch die Funkstreifenbeamten letztendlich verhindert werden konnte. Im Zuge der vorläufigen Festnahme leistete der Verkehrsteilnehmer gegen die Maßnahme Widerstand.

Bei den weiterführenden Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen dürfte. Des Weiteren führte er eine legale Menge an Cannabis mit sich.

Sowohl der Mann als auch der Polizeibeamte zogen sich leichtere Verletzungen zu. Dem 33- Jährigen wurde in einem nahe gelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Widerstand gegen Polizeibeamte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und bittet diese, sich auf dem Polizeirevier in Mühlacker unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

