Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Diebstahl mit Zielrichtung Kupfer - Zeugen gesucht

Neubulach (ots)

Bei der Tatausführung gestört worden sind in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Personen, die in das Innere einer Firma eingebrochen waren. Mit bisherigem Kenntnisstand brachen die Täter zwischen etwa 23:40 Uhr und 02:15 Uhr in das in der Harry a'Wengen-Straße gelegene Gebäude ein und verschafften sich dadurch gewaltsam Zugang zur Halle. Im weiteren Verlauf suchten sie offenbar zielstrebig nach allen Materialien aus Kupfer und beförderten diese durch ein Fenster auf eine angrenzende Wiese. Ein auf den Einbruch aufmerksam gewordener Zeuge bemerkte die Einbrecher und das hinter dem Firmengebäude zum Abtransport vorbereite Kupfermaterial. Hierbei wurden sie von ihm bei ihrer Tatausführung gestört, sodass sie fußläufig in Richtung Wart/Schönbronn flüchteten. Ob im weiteren Verlauf die unbekannte Täterschaft ein Pkw nutzte, ist bislang nicht klar.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mehrerer Polizeistreifen, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, konnten die Tatverdächtigen bislang nicht ermittelt werden.

Der Wert des zum Abtransport vorbereiteten Materials wird auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell