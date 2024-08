POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Betrunkener Autofahrer geht einer Polizeistreife ins Netz.

Pforzheim (ots) - Am Freitagmittag kam es in Huchenfeld zu einem Brand eines Wohngebäudes. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde gegen 16:30 Uhr ein Brand im Bereich einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Huchenfelder Hauptstraße bemerkt. Der Brand breitete sich in der Folge auf das gesamte Gebäude aus. Das Feuer konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr gegen 17:30 Uhr vollständig gelöscht werden. ...

