POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wurmberg (ots) - Unbekannte entwenden Geräte und Werkzeuge aus einer Wurmberger Baufirma. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brachen die Täter über den Zeitraum von Samstagnachmittag, 3. August bis Samstagabend, 10.8.24 ein Fenster bei einer Baufirma in der Dachsteinstraße auf und gelangten so in das ...

