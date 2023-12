Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallbeteiligter flüchtet betrunken von Unfallstelle

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der 52-Jährige Fahrer eines Sattelzuggespanns übersah am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr beim Fahrstreifen wechsel den neben ihm auf der linken Spur der B39 in Richtung Karlsruhe fahrenden Audi. Dadurch touchierte der Anhänger den Audi, der infolgedessen nach links von der Fahrbahn abgedrängt wurde und in die Mittelleitplanke sowie in ein Verkehrszeichen krachte. Der Unfallverursacher hielt sofort an, um nach dem 29-jährigen Fahrer des Audis zu sehen. Dieser beschleunigte aber und ließ den LKW-Fahrer etwas ratlos an der Unfallstelle zurück. Die Polizei fahndete nach dem Flüchtenden und konnte das Auto auf der L 546 ausmachen und kontrollieren. Nachdem die Polizisten mit dem 29-jährigen Audifahrer sprachen, war schnell klar, warum er trotz der erheblichen Schäden an seinem Fahrzeug davongefahren war. Der Mann stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, was ein Atemtest bestätigte, der einen Wert von über 1,3 Promille ergab. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 11.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde aber niemand. Der 29-Jährige muss sich nun wegen einer Unfallflucht und der Trunkenheitsfahrt verantworten und der LKW-Fahrer wegen eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell