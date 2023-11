POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Golf-Club-Gaststätte

Stade (ots) - Am gestrigen Donnerstag sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher zwischen 07:15 h und 20:00 h in Buxtehude in der Vogelbeerenstraße nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere einer Erdgeschosswohnung eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird ...

mehr