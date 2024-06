POL-WI: Fahrt unter Drogeneinfluss auf der A3

Wiesbaden (ots) - (SMa)Am späten Sonntagabend des 10. Juni 2024 um 22:43 Uhr bemerkte eine Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden, dass der mobile Blitzer an der A3 in Höhe Breckenheim in Fahrtrichtung Würzburg geöffnet wurde. Es steckte ein Radschlüssel in der Wartungsklappe. Äußerst merkwürdig war, dass an Ort und Stelle ein Mobiltelefon, eine ...

mehr