PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff auf den mobilen Blitzer an der A3 bei Wiesbaden Breckenheim - Täter stellt sich

Wiesbaden (ots)

(SMa)Am späten Sonntagabend des 10. Juni 2024 um 22:43 Uhr bemerkte eine Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden, dass der mobile Blitzer an der A3 in Höhe Breckenheim in Fahrtrichtung Würzburg geöffnet wurde. Es steckte ein Radschlüssel in der Wartungsklappe. Äußerst merkwürdig war, dass an Ort und Stelle ein Mobiltelefon, eine Armbanduhr sowie ein Schlüsselbund lagen. Es dauerte nicht lange und ein 33-jähriger Frankfurter kam aus dem Feld neben der Autobahn und gab sich als Täter zu erkennen. Kurios war die Begründung, dass er wissen wollte, was in dem Blitzer ist. Für seine Neugier bekam der 33-Jährige eine Anzeige.

