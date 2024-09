Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 25. September 2024

Offenbach (ots)

Drogen, Bargeld und Pyrotechnik sichergestellt: Durchsuchungen wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und Waffen - Offenbach

(lei) Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt haben Ermittler der Offenbacher Kriminalpolizei am Dienstag in Offenbach die Wohnungen von drei Männern im Alter von 21, 26 und 31 Jahren durchsucht und dabei diverse Beweismittel sichergestellt. Die entsprechenden Beschlüsse waren das Ergebnis vorangegangener Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Waffen sowie Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

In den Wohnungen beschlagnahmten die Beamten gut 850 Gramm Kokain, rund 260 Gramm Cannabis, mehrere tausend Euro an Bargeld sowie diversen Schmuck, darunter auch eine gestohlene Armbanduhr. Zudem stießen die Fahnder auf nicht zugelassene pyrotechnische Gegenstände, die ebenfalls in amtliche Verwahrung gingen. Da sie einen dieser Gegenstände, einen selbstgebauten Sprengkörper, als unkontrollierbar einstuften, zogen sie Sprengtechniker des Hessischen Landeskriminalamtes hinzu, die das Selbstlaborat in einer Feldgemarkung bei Bürgel unschädlich machten.

Rückfragen durch Medienschaffende sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu richten.

Offenbach, 25.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

