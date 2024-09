Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungseinbruch: Wer kann Hinweise zu Auto und dessen Insassen geben; Waren aus Verkaufsautomat "geschüttelt" ;Reifen von Anhänger geklaut: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Hanau

(fg) Auffällige Tattoos an der Hand und 17 bis 25 Jahre alt: Die Polizei in Hanau sucht anhand dieser Personenbeschreibung nach Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, bei einem Sportgeschäft auf dem Freiheitsplatz ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Täter nach einem vorherigen Streitgespräch dem 19 Jahre alten Kontrahenten mit einem Schlüssel ins Gesicht. Der Mann aus Langenselbold trug hierbei einen Cut davon, weshalb ein Rettungswagen zur Behandlung hinzugezogen wurde. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Waren aus Verkaufsautomat "geschüttelt" - Maintal

(lei) Weil drei Unbekannte am frühen Montagmorgen in der Straße "Am Kreuzstein" ganz offensichtlich nicht bereit waren, Geld in einen Warenautomaten einzuwerfen, haben sie kurzerhand Muskelkraft "investiert", um an den Inhalt zu gelangen. Das Trio hatte den Verkaufsautomaten, der auf der Straße in Höhe der Hausnummer 81 steht, gegen 1 Uhr in der Nacht derart geschüttelt, dass mehrere E-Zigaretten, Getränkedosen und Snacks in die Ausgabeklappe fielen, die durch die Diebe letztlich mitgenommen wurden. Zudem wurde der Automat dabei beschädigt. Die Tat wurde am Dienstagnachmittag zur Anzeige gebracht, wo bekannt wurde, dass sie sich in der Nacht zu Dienstag wiederholte. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Maintal in beiden Fällen unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

3. Vollsperrung nach Auffahrunfall auf Pannen-LKW - Bundesstraße 45 / Bruchköbel

(fg) Nachdem eine Mercedesfahrerin am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 45 auf einen auf der rechten Fahrspur stehenden Pannen-LKW aufgefahren war, musste die Bundesstraße 45 voll gesperrt werden. Die 27 Jahre alte Fahrerin der A-Klasse verletzte sich an der Hand, wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die total beschädigte A-Klasse musste abgeschleppt werden. Die 27-Jährige befuhr gegen 14.15 Uhr die Bundesstraße 45 von Bruchköbel kommend in Richtung Hanau. Der Lenker des Sattelzugs hatte zuvor eine Panne und bremste mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen ab. Ein weiteres Fahrzeug, welches hinter dem Sattelzug fuhr, schaltete ebenfalls das Warnblinklicht ein und passierte die Sattelzugmaschine. Die Lenkerin der A-Klasse übersah dann offenbar den Lastkraftwagen und fuhr auf das Heck auf. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Gegen 15.30 Uhr war der Unfall aufgenommen und die Vollsperrung wurde aufgehoben. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Auto geöffnet und durchwühlt: Polizei sucht Zeugen - Langenselbold

(fg) Mit einer blauen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose war ein Unbekannter bekleidet, der am frühen Dienstagmorgen in einem Mercedes in der Nordstraße (einstellige Hausnummern) das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen durchsuchte. Gegen 1 Uhr habe ein Anwohner die Person beobachtet, wie sie sich die A-Klasse anschaute. Da sich keine Wertgegenstände in der A-Klasse befanden, machte sich der Unbekannte ohne Beute davon. Wie dieser in den Wagen gelangte, ist bis dato unbekannt. Möglicherweise hatte der Täter gezielt nach unverschlossenen Autos gesucht. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

5. Wohnungseinbruch: Wer kann Hinweise zu Auto und dessen Insassen geben? - Hammersbach

(lei) Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro war die Beute von Einbrechern, die am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße eingestiegen sind. Vermutlich in der Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr gelangten die Unbekannten über das Badezimmerfenster in das Wohnhaus mit 40er-Hausnummer und durchsuchten mehrere Zimmer, bevor sie sich wieder aus dem Staub machten. Die Polizei hat bereits erste Hinweise auf die Kriminellen, denn sie waren zuvor offensichtlich mit einem Auto vorgefahren. Zwei etwa 1,80 Meter große und mit schwarzer Sturmhaube maskierte Personen waren anschließend in das Auto eingestiegen und davongefahren. Eine Person war mit einer grauen Jacke, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Die zweite Person trug eine grau-schwarze Jacke und ebenfalls eine blaue Jeans sowie schwarze Schuhe. Wer die Personen oder das Fahrzeug gesehen hat und weitere Angaben machen kann, ist aufgerufen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Hanauer Kriminalpolizei zu melden.

6. Reifen von Anhänger geklaut: Zeugen gesucht! - Gründau

(lei) Wer hat die Räder vom Anhänger geklaut? Zur Klärung dieser Frage wendet sich die Polizei in Gelnhausen an die Bevölkerung und bittet um Hinweise. Unbekannte hatten am Montag in der Zeit zwischen 16 und 18.45 Uhr die Reifen samt Felgen von einem in der Robert-Bosch-Straße am Straßenrand (Hausnummer 26) abgestellten Anhänger mit OF-Kennzeichen abmontiert. Für Hinweise zu dem oder den Tätern sind die Beamten unter der Rufnummer 06051 827-0 erreichbar.

7. Hyundai blieb auf Dach liegen - Jossgrund

(lei) Auf dem Dach liegen blieb ein Hyundai am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 890, nachdem das Auto von der Fahrbahn abkam. Der 34 Jahre alte Fahrer des Wagens war gegen 5.50 Uhr von Villbach kommend in Richtung Bad Orb unterwegs, als das Heck des Ioniq5 vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ausbrach, der Pkw in die Bankette geriet und letztlich auf das Dach umkippte. Der Frammersbacher blieb nach ersten Erkenntnissen zwar unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

8. Wohnungseinbrecher nutzen Abwesenheit der Hausbewohnerin - Birstein

(lei) In Wüstwillenroth haben Einbrecher am Dienstag in einem Einfamilienhaus zugeschlagen. Die Unbekannten brachen in der Zeit zwischen 15.20 und 16.45 Uhr die Haustür auf und durchsuchten in der Wohnung mehrere Schränke. Dort stießen sie auf Bargeld, dass sie an sich nahmen und verschwanden damit. Dabei nutzten sie offenbar gezielt die Abwesenheit der Hausbewohnerin aus, die zwischenzeitlich bei einer Nachbarin war. In dem Ort wurde am Dienstag Sperrmüll abgefahren, weswegen mehrere ortsfremde Fahrzeuge unterwegs waren. Ob dies mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist jedoch unklar. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten der Polizeistation Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

9. Betrunkene Autofahrerin kam von Straße ab - Birstein

(lei) Alkohol dürfte nach erster Einschätzung der Polizei die Ursache gewesen sein, warum eine Autofahrerin am Mittwochmorgen bei Birstein von der Straße abkam und in einen Graben fuhr. Die 52 Jahre alte Frau war gegen 8.45 Uhr auf der Bundesstraße 276 in Richtung Fischborn unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Mitsubishi Space Star verlor und abseits der Strecke in der Bankette zum Stehen kam. Hierbei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu, die später im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass sie gehörig alkoholisiert war, denn ein Atemtest ergab einen ersten Wert von 2,88 Promille. Sie musste folglich eine Blutprobe abgeben und wird sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung stellen müssen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der zuständigen Polizeistation Schlüchtern zu melden.

Offenbach, 25.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell