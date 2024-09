Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Junge Frau im Bus belästigt ; Hoher Schaden: Täterfahndung nach Diebstahl aus Wohnung ; Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannter tritt nach 14-jährigem Fahrradfahrer und mehr

1. Junge Frau im Bus belästigt - Offenbach

(cb) Auf der Fahrt der Buslinie 7 in Richtung Innenstadt kam es am Montagmorgen zur Belästigung einer jungen Frau aus Dietzenbach. Die Schülerin wurde zwischen den Bushaltestellen Offenbach-Ost und Theodor-Heuss-Schule von vier bis fünf jungen Männern im Alter zwischen 20 und 25 Jahren mehrfach an den Po gegriffen. Zudem sollen sie der Frau mehrmals Haare am Kopf herausgerissen haben, sodass sie anschließend über Schmerzen klagte. Einer der Täter war zwischen 1,60 und 1,70 Metern groß, hatte schwarze leicht lockige Haare und viele Pickel im Gesicht. Zudem trug er einen sogenannten Ziegenbart. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit Aufschrift und einer weißen Jogginghose. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Einer seiner Komplizen soll ebenfalls schwarze Haare haben. Dieser hatte einen kräftigeren Bart und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Jogginghose. Zu den weiteren Begleitern liegen keine Hinweise vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Radelnde Schülerin von Auto touchiert und leicht verletzt: Hinweise erbeten - Offenbach/ Bürgel

(cb) Eine elfjährige Schülerin war am Montagnachmittag auf dem Heimweg von der Schule, als sie auf ihrem Fahrrad durch einen abbiegenden Wagen touchiert wurde. Die Schülerin radelte gegen 15.30 Uhr auf der Schönbornstraße und bog gerade in die Jahnstraße ein, als eine ältere Dame mit weißen, kurzen Haaren in ihrem schwarz-grauen Auto aus der Nebenstraße in die Kreuzung einbog und dabei das Kind leicht touchierte. Das Mädchen erlitt dadurch leichte Verletzungen am Bein. Die Unfallverursacherin entfernte sich, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nehmen sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

3. Zeugen gesucht: Wer hat der Fußgängerin an das Gesäß gepackt? - Neu-Isenburg

(cb) Eine 22 Jahre alte Frau war am Dienstag, gegen 14.40 Uhr, in der Herrmannstraße (20er Hausnummern) in Neu-Isenburg unterwegs, als ihr ein Radfahrer im Vorbeifahren an das Gesäß packte. Der etwa 45 Jahre alte Mann, der einen hellen Vollbart hatte und eine blaue Arbeitshose sowie eine graue Jacke trug, fuhr auf seinem dunklen Fahrrad anschließend lachend weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

4. Hoher Schaden: Täterfahndung nach Diebstahl aus Wohnung - Neu-Isenburg

(spi) Zwischen Sonntag, gegen 10 Uhr und Dienstag, bis circa 14.45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in der Schubertstraße (einstellige Hausnummern). Die bislang unbekannten Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise ins Innere des Objekts. Dort angekommen, wurden sämtliche Räume durchwühlt und sowohl Bargeld als auch Schmuck entwendet. Es soll ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Gullideckel herausgehoben: Wer kann Hinweise zu Mann mit roter Jacke geben? - Langen

(lei) Ein etwa 40 Jahre alter Mann mit roter Jacke und einem mitgeführten Koffer hat am frühen Dienstagmorgen mehrere Gullideckel in der Bahnstraße herausgehoben und diese sowie die Auffangbehälter neben die Schächte gelegt. Warum er das tat, darüber rätselt derzeit die Polizei in Langen und ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Zeuge hatte um kurz nach Mitternacht die Beamten darüber informiert, die daraufhin nach dem Mann suchten, ihn jedoch nicht mehr antreffen konnten, denn in der Wolfsgartenstraße verlor sich seine Spur. Daher bitten die Ordnungshüter nun um weitere Hinweise zu ihm (06103 9030-0).

6. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannter tritt nach 14-jährigem Fahrradfahrer - Langen

(spi) Am Dienstag gegen 7.30 Uhr fuhr ein 14 Jahre alter Radfahrer auf dem Weg zur Schule den Bürgersteig der Steubenstraße entlang. Ein bislang unbekannter Fußgänger, welcher ebenfalls den Bürgersteig nutzte, trat dann aus bislang ungeklärten Gründen, auf Höhe der 40er-Hausnummern, in Richtung des Schülers. Dieser hätte dadurch stark bremsen und ausweichen müssen. Trotzdem sei der 14-Jährige auf Grund des Ausweichmanövers gegen ein geparktes Auto gefahren. Am Pkw entstand Sachschaden, der Schüler blieb unverletzt und konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, ungefähr 1,85 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, schwarze und leicht gelockte Haare sowie einen kurzen dunklen Vollbart. Er soll mit einem beigen kurzärmligen Shirt und einer langen dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizeistation in Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0 entgegen.

7. Trickdiebstahl: Zwei Täterinnen gesucht - Dreieich

(spi) Eine Seniorin musste am Dienstagvormittag den Diebstahl von diversem Schmuck aus ihrer Wohnung feststellen. Was war passiert? Durch einen Vorwand verschaffte sich eine von zwei bislang unbekannten Täterinnen kurz vor 12 Uhr Zugang zur Wohnung der älteren Frau in der Zeppelinstraße. Vermutlich lehnte die erste Täterin die Eingangstür nur an und lenkte die Dame anschließend in der Küche ab. Die zweite Täterin betrat daraufhin unbemerkt die Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer. Dort nahm sie Ketten, Uhren und Ringe an sich. Als die beiden Trickdiebinnen die Wohnung verließen, bemerkte die Bestohlene, dass sich zwei Personen in ihrer Wohnung befunden haben. Die Täterin, die sie in ein Gespräch verwickelt hatte, konnte sie folgendermaßen beschreiben: Weiblich, ungefähr 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, braune geflochtene Zöpfe. Sie soll eine Jacke mit weißen Verzierungen, eine Jeans und Handschuhe getragen haben. Die Diebin des Schmucks beschrieb sie als weiblich, 60 bis 65 Jahre alt und sie hätte rötliche Haare gehabt. Sie soll einen weißen Pullover mit gelben Steifen getragen haben. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

