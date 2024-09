Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Bike gestohlen; Baustellendiebstahl; Einbruch in Büroraum; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. E-Bike gestohlen: Auch zwei Schlösser konnten es nicht verhindern - Obertshausen

(spi) Zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 6.15 Uhr, kam es in der Ringstraße (10er-Nummern) zum Diebstahl eines Elektrofahrrades der Marke "Scott" in der Farbe grau. Das Fahrrad befand sich auf einem Firmengelände abgestellt und wurde mit zwei Schlössern an einen Fahrradständer gesichert. Der bislang unbekannte Täter öffnete die Sicherungen gewaltsam und entwendete sowohl das besagte Fahrrad als auch die aufgebrochenen Schlösser. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

2. Baustellendiebstahl: Wer hat das Werkzeug gestohlen? - Dreieich

(spi) Zwischen vergangenem Freitag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Rohbau im Sprendlinger "Lacheweg" (10er-Nummern). Die Täter betraten das Objekt vermutlich über eine offenstehende Terrassentür. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Darunter unter anderem zwei Koffer mit Bohrkronen, ein 3D-Laser, ein Handrührer und ein Akkuschrauber. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.600 Euro. Nun sucht die Polizei nach den Langfingern. Hinweise bitte an die Polizeistation Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0.

3. Einbruch in Büroraum: Zeugensuche - Rödermark / Ober-Roden

(fg) Am Wochenende brachen Unbekannte in Büroräume eines Gebäudes in der Paul-Ehrlich-Straße (30er Hausnummern) ein und entwendeten Bargeld. Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zugang ins Innere. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume und nahmen Bargeld mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Wer hat den blauen Vito ausgebremst? - Seligenstadt

(cb) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem gelben Auto am Sonntagnachmittag die Steinheimer Straße in Richtung Klein-Krotzenburg, als er einen entgegenkommenden Vito ausbremste, sodass diesem ein Hainburger in seinem Seat auffuhr. Der gesuchte Unfallbeteiligte fuhr gegen 15.20 Uhr an den am Fahrbahnrand (im Bereich der 70er Hausnummern) abgeparkten Fahrzeugen vorbei, obwohl dieser aufgrund der Straßenverengung und dem entgegenkommenden Vito hätte warten müssen. Der 66 Jahre alte Fahrer des Mercedes musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem gelben Wagen zu verhindern. Der hinter ihm fahrende Seat-Fahrer aus Seligenstadt konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden Vito auf. Der eigentliche Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die beiden Fahrzeugführer der verunfallten Autos und deren Mitinsassen blieben unverletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro, während der Sachschaden am Seat etwa 150 Euro beträgt. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Seestraße - Mainhausen

(fg) Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag in der Seestraße im Bereich der einstelligen Hausnummern ereignet hat. Zwischen 18 und 21.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Seat Arona. Offenbar wurde der Seat im Vorbeifahren an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 24.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

