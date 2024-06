POL-BS: Zeugenaufruf: Zusammenstoß auf dem Schlossplatz

Braunschweig (ots) - Weststadt/Westliches Ringgebiet, 23.06.2024 Unbekannter entwendet Roller und setzt ihn in Brand In der Nacht des vergangenen Sonntags kam ist gleich zu zwei Bränden in unmittelbarer Nähe zu einander. Gegen 04:00 Uhr fand die Polizei in der Ludwig-Winter-Straße zwei brennende Müllcontainer vor. In direkter Nähe befand sich ein bereits nahezu vollständig abgebranntes Kleinkraftrad. Die Feuerwehr ...

mehr