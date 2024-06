Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Zwei Brände in den Nachtstunden

Braunschweig (ots)

Weststadt/Westliches Ringgebiet, 23.06.2024

Unbekannter entwendet Roller und setzt ihn in Brand

In der Nacht des vergangenen Sonntags kam ist gleich zu zwei Bränden in unmittelbarer Nähe zu einander. Gegen 04:00 Uhr fand die Polizei in der Ludwig-Winter-Straße zwei brennende Müllcontainer vor. In direkter Nähe befand sich ein bereits nahezu vollständig abgebranntes Kleinkraftrad. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad zuvor in der Straße "Im Wasserkamp" entwendet worden war. Wie es zu dem Brand des Rollers und der Müllcontainer kam ist nun Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Weiter kam es in der Straße "Im Wasserkamp" bereits am Vortag zu einem weiteren Diebstahl eines Rollers. Dieser konnte durch Mitarbeiter der Stadt Braunschweig auf einem anliegenden Spielplatz gefunden und dem Eigentümer wieder übergeben werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen die Hinweise zu den Bränden oder den Roller-Diebstählen geben können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter 0531-476 3515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell