Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am Freitag gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Magdala. Ein 76-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Nissan die Richard-Wagner-Straße in stadtauswärtiger Richtung. Zeitgleich wollte der Fahrer eines Kleinkraftrades (besetzt mit zwei Personen) von einem Parkplatz auf die Richard-Wagner- Straße auffahren. Aus unbekannten Gründen übersah er dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw und stieß gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Nach dem Unfall suchte der Kradfahrer eilig das Weite und lies seine Sozia (12 Jahre) an der Unfallstelle zurück. Sie wurde von der Beifahrerin des Pkw (75 Jahre) festgehalten. Dies schmeckte dieser gar nicht und es entwickelte sich ein handfester Streit, bei dem die 75-jährige Dame gestoßen und getreten wurde. Trotz dessen konnte die Sozia bis zum Eintreffen der Polizei an Ort und Stelle festgehalten werden. Den Fahrer des Krades wollte sie jedoch nicht verraten. Die Beamten nahmen Anzeigen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, sowie wechselseitiger Körperverletzung auf. Zum flüchtigen Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um ein grünes Kleinkraftrad, vermutlich Marke Simson, handelt. Wer kann Hinweise zum Fahrzeug bzw. dem Fahrer geben? Hinweise auf den möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell