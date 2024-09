POL-OF: Drogenhändler vorläufig festgenommen; Polizeibeamte bei Einsätzen verletzt; Zwei geklaute Motorräder am Wochenende und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Neun mutmaßliche Drogenhändler vorläufig festgenommen - Hanau

(spi) Haschisch, Marihuana in nicht geringer Menge, Kokain und das wohl dazugehörige Bargeld: Das war die Sicherstellungsbilanz der Hanauer Polizei am Samstagnachmittag in der Grünanlage an der Marienkirche. Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei auf eine neunköpfige Gruppe aufmerksam. Der Identitätsfeststellung versuchten sich die Personen fußläufig zu entziehen, die Ordnungshüter waren jedoch schneller und konnten sie in der Mariengasse einholen. Bei den folgenden Durchsuchungen der Personen bzw. des Platzes, an welchem sie sich in der Grünanlage aufhielten, konnte eine vierstellige Bargeldsumme sowie mehrere hundert Gramm Haschisch, eine nicht geringe Menge an Cannabis und Kokain beschlagnahmt werden. Bei der Durchsuchung wurde auch ein Spürhund der Polizei eingesetzt. Die Personen mussten zur Durchführung der weiteren Maßnahmen mit auf die Polizeistation. Zudem wurden sämtliche Wohnungen der vorläufig Festgenommenen durchsucht. Sie werden sich bezüglich des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten müssen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang bittet sie Passanten, denen Drogen von dieser Gruppe zum Kauf angeboten worden sind, sich bei der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Wohnungseinbruchsdiebstahl: Bargeld, Schmuck und Gold entwendet! - Hanau

(spi) In der Dunlopstraße (einstellige Hausnummern) kam es zwischen Samstag gegen 17 Uhr und Sonntag gegen 1 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist bislang unklar. Die Wohnungseingangstür im ersten Obergeschoss wurde gewaltsam aufgebrochen. In der Wohnung wurden schließlich mehrere Räume durchwühlt. In Form von Bargeld, Schmuck und Gold machten die bislang unbekannten Langfinger wohl Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer 06181 100-123.

3. Ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs: Polizeibeamter bei Widerstand mit Rollerfahrer verletzt - Hanau

(lei) Weil er ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit einem Motorroller unterwegs gewesen soll, haben Polizisten am Freitagabend einen 32-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann sollte gegen 20.40 Uhr im Bereich Salisweg / Köppelweg wegen einer Verkehrskontrolle stehen bleiben, gab jedoch trotz Anhaltezeichen Gas und flüchtete in eine Kleingartensiedlung, wo er in eine Sackgasse fuhr. Beim Versuch dort zu entkommen, soll er auf einen Beamten zugefahren sein, der jedoch mit einem Sprung zur Seite ausweichen konnte. Unmittelbar danach konnte er durch die Streife durch körperliche Zwangsanwendung festgenommen werden, wobei er Widerstand geleistet haben soll. Hierbei erlitt ein eingesetzter Polizeibeamter Schürfwunden und Prellungen am Bein und ein geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Danach stellten die Beamten den wahrscheinlichen Grund fest, warum der Hanauer fliehen wollte. Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis und soll zudem nach dem Konsum von Marihuana berauscht gefahren sein. Während der verletzte Beamte kurzzeitig zur medizinischen Behandlung in eine Klinik kam, musste der 32-Jährige eine Blutprobe abgeben. Auch sein Fahrzeugschlüssel wurde vorerst einbehalten. Verantworten muss er sich nun wegen gleich mehrerer Straftaten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

Fälle wie dieser zeigen, dass Einsätze mitunter folgenreich sein können und der Respekt nicht immer vorhanden ist. Um den tagtäglich wichtigen Einsatz von Polizei, aber auch Rettungsdienst und Feuerwehr zu würdigen, hatte die Hessische Landesregierung in der vergangenen Woche eine "Woche des Respekts" für Einsatzkräfte initiiert. Nähere Informationen finden Sie hier: https://innen.hessen.de/sicherheit/respekt-paket-fuer-einsatzkraefte https://hessen.de/presse/innenminister-poseck-wuerdigt-einsatzkraefte#:~:text=Respekt%2DWoche%20f%C3%BCr%20Einsatzkr%C3%A4fte&text=Diese%20Woche%20soll%20sich%20rund,pers%C3%B6nlich%20f%C3%BCr%20ihren%20Einsatz%20bedanken.

4. Unfallflucht auf Parkplatz von Burger King-Filiale - Hanau

(fg) Auf rund 500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz einer Burger King-Filiale in der Maintaler Straße verursacht hat. Zwischen 14.15 und 14.45 Uhr touchierte der Unbekannte wohl beim Ein- beziehungsweise Ausparken den geparkten 3er BMW. Dieser wies mehrere Kratzer an der Beifahrertür auf. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße.

5. Zwei geklaute Motorräder am Wochenende - Hanau und Bundesautobahn A45/ Parkplatz Pfingstweide

(cb) Bislang unbekannte Ganoven hatten es auf eine schwarze BMW R nine, welche auf einem Stellplatz in der Marie-Hasenpflug-Straße (10er Hausnummern) parkte, abgesehen. Das Motorrad hatte der Besitzer am Freitagabend, gegen 18 Uhr, vor dem Mehrfamilienhaus abgestellt. Am Samstagmittag, gegen 13.45 Uhr, musste der Mann aus Hanau das Fehlen seiner Maschine mit F-Kennzeichen feststellen. Auf ein weiteres Motorrad, eine rot/orangefarbene Harley-Davidson, hatten es Ganoven am Sonntagabend abgesehen. Der Motorradfahrer stellte seine Harley mit HU-Kennzeichen am Sonntagabend, gegen 20.50 Uhr, auf dem Parkplatz Pfingstweide auf der Bundesautobahn 45 in ab. Nur knappe 3 Stunden später musste der Hanauer feststellen, dass unbekannte Täter seine Maschine geklaut hatten. Die ermittelnden Beamten in Hanau suchen nun Zeugen der beiden Motorradiebstähle und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 06181 100-120 zu melden.

6. Zwei Verletzte: Motorradfahrer und Sozius stürzen in Kurve - L 3008 / Niederdorfelden

(lei) Unter anderem mit Schürfwunden und Prellungen sind ein Vater und sein sechs Jahre alter Sohn (Soziusfahrer) am Samstagnachmittag ins Krankenhaus gekommen, nachdem sie auf der Landesstraße 3008 mit einem Motorrad gestürzt waren. Der 44-Jährige war gegen 13.45 Uhr in Richtung Niederdorfelden unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve wegrutschte und beide mit dem Bike in die Böschung schleuderten. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Vater (zudem Verdacht des Bruchs der Kniescheibe) und seinen leichtverletzten Sohn dann in die Klinik. An dem Leichtkraftrad sowie an der Schutzausrüstung der von Vater und Sohn entstand Schaden von über 3.000 Euro.

7. Multivan aus Hofeinfahrt gestohlen - Bruchköbel

(spi) Zwischen Freitag gegen 17.30 Uhr und Samstag gegen 10.20 Uhr kam es im Käthe-Kollwitz-Ring (40er-Nummern) zu einem Fahrzeugdiebstahl. Der Multivan T5 des Herstellers VW befand sich in der frei zugänglichen Hofeinfahrt abgestellt. Es muss davon ausgegangen werden, dass das Signal der Autoschlüssel, welche sich nach wie vor im Besitz des Fahrzeugeigentümers befinden, verstärkt wurde, um dem T5 die Anwesenheit des Schlüssels vorzutäuschen. So ließ sich das Fahrzeug vermutlich zum einen beschädigungsfrei öffnen und zum anderen der Motor starten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

8. Quadfahrer verletzt: Überschlag bei Überholvorgang - L 3333 / Gelnhausen

(lei) Ein 41-jähriger ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3333 verletzt worden, nachdem er sich mit seinem Quad überschlagen hatte. Gegen 12.15 Uhr war der Mann aus Gelnhausen in Richtung Wirtheim unterwegs, als er ein vorausfahrendes Auto überholte und beim Wiedereinscheren die Kontrolle über das Gefährt verlor. Das Quad überschlug sich und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Der 41-Jährige kam mit Verdacht auf eine Beckenfraktur in ein Krankenhaus.

9. Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach LKW-Unfall - Gelnhausen / Autobahn 66

(fg) Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Montagmorgen nach einem Alleinunfall eines Lastkraftwagens auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-Ost und Gelhausen-West in Fahrtrichtung Frankfurt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 34 Jahre alter Lastkraftwagenfahrer gegen 5.50 Uhr die Autobahn 66 und kam aus bisher unbekannter Ursache im dortigen einspurigen Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr der Sattelzug einen Gullischacht und touchierte die Schutzplanke. Daraufhin verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann, sodass es die linksseitige Betongleitwand durchbrach, über die gesperrte Hauptfahrbahn rauschte und in die Mittelschutzplanke prallte. Der 34-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen an der linken Hand zu; er wurde ambulant behandelt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Aufgrund der durchgeführten Bergungsmaßnahmen war die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Die Bergung und die Herrichtung der Leitplanke wird nach aktuellen Schätzungen schätzungsweise noch bis in den Nachmittag hinein andauern. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

10. Vermisster ist wieder da - Sinntal

(fg) Der seit dem 13. September 2024 vermisste 14-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

11. Rücknahme von Öffentlichkeitsfahndung - Birstein

(fg) Die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 14 Jahre alten Jugendlichen aus Birstein wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde Ende August als vermisst gemeldet.

Offenbach, 23.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

