POL-OF: Brand von Wertstoffhalle

Stadt Offenbach (ots)

Zu einem Vollbrand wurden Rettungskräfte und Polizei am frühen Morgen gegen 6.15 Uhr in die Daimlerstraße gerufen. Auf dem Gelände des Wertstoffhofes war das etwa 30 x 60 Meter große Sperrmülllager in Brand geraten. Außerdem musste überprüft werden, welche weiteren Abfallarten sich darin befanden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Eine Gefahr für die umliegenden Häuser bestand durch den Brand nicht. Für die Löscharbeiten musste die Bieberer Straße zwischen Rhönstraße und Bierbrauerweg gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B43 und der B448 im Stadtgebiet. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es muss von einem Sachschaden in mindestens sechsstelliger Höhe ausgegangen werden. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Löscharbeiten und Verkehrsmaßnahmen werden noch den ganzen Tag andauern. Es wird nachberichtet.

Offenbach am Main, 21.09.2024, PHK Scheerbaum, PvD

