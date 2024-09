Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Golf kracht in Grundstücksmauer: Fahrzeuginsasse geflüchtet; Einbruch in Wohnung: Täter verletzen sich; Unfallflucht: 8.000 Euro Schaden hinterlassen

Unbekannte Zeugin gesucht; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Golf kracht in Grundstücksmauer: Fahrzeuginsasse geflüchtet - Offenbach

(lei) Ein Auto ist am Freitagmorgen, kurz nach halb sieben, auf der Bieber Straße aus noch unbekannter Ursache gegen die Mauer eines Grundstücks an der Ecke zur Leibnizstraße gekracht. Dabei entstand Sachschaden von rund 28.000 Euro. Der Wagen, ein weißer VW Golf, wurde dabei erheblich im Frontbereich beschädigt und auch die Mauer sowie ein Zaun wurden in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann (1,80 bis 1,85 Meter groß, längere gegelte Haare, Dreitagebart, schwarzer Jogginganzug) zu Fuß abgehauen sei. Die Beamten rätseln nun, warum er das Weite suchte; eine Suche nach ihm verlief bislang ohne Erfolg. Ein 25-Jähriger, der sich bei Eintreffen der Beamten am Auto befand und aufgrund erster Hinweise vermutlich auch im Auto saß (er machte dazu bislang keine Angaben), war unverletzt. Wer das Fahrzeug gefahren ist, muss nun ermittelt werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

2. 10.000 Euro Sachschaden auf Baustelle - Neu-Isenburg

(lei) Rund 10.000 Euro Sachschaden haben zwei Unbekannte auf einem Baustellengelände in der Straße "An der Gehespitz" am Mittwochabend hinterlassen. Laut Anzeigenprotokoll hatte sich die Tat, die am Donnerstag gemeldet wurde, gegen 23.30 Uhr ereignet. Das nicht näher beschreibbare Duo hatte sich durch den Bauzaun unberechtigt Zugang zu der Baustelle verschafft und dort gut 20 Kabeltrommeln beschädigt, indem sie diese aufschnitten. Offenbar wollten sie an das Kupferkabel gelangen, um es anschließend zu stehlen. Sie flüchteten jedoch, ohne etwas mitzunehmen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die weitere Hinweise geben können (06102 2902-0).

3. Verdacht einer Drogenfahrt: 18-Jähriger widersetzte sich bei Kontrolle - Neu-Isenburg

(lei) Weil er im Verdacht stand, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben, haben Polizeibeamte am Donnerstagabend einen 18 Jahre alten Audi-Fahrer in der Frankfurter Straße einer Verkehrskontrolle zugeführt. Als sie im Gespräch mit dem jungen Mann Auffälligkeiten bei der Pupillenreaktion feststellten und ihn deswegen zur Blutprobe baten, wurde der Mann nach Angaben der Beamten aggressiv und baute sich vor ihnen auf. Um die Blutentnahme durchführen zu können, wollten die Polizisten den Mann aus Dreieich aufgrund seines erkennbar entgegenstehenden Willens abführen, dabei soll sich der 18-Jährige gesperrt und mit den Amen um sich geschlagen haben, weswegen ihn die Beamten in Handschellen legten. Die Blutprobe wurde schlussendlich auf der Polizeiwache entnommen und auf den Heranwachsenden kommen nun Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Die Beamten wurden zwar nicht verletzt, Fälle wie dieser zeigen jedoch, dass Einsätze mitunter gefahrenträchtig sind und der Respekt nicht immer vorhanden ist. Um den tagtäglich wichtigen Einsatz von Polizei und auch Rettungsdienst und Feuerwehr zu würdigen, hat die Hessische Landesregierung aktuell eine "Woche des Respekts" für Einsatzkräfte initiiert. Nähere Informationen finden Sie hier: https://innen.hessen.de/sicherheit/respekt-paket-fuer-einsatzkraefte https://hessen.de/presse/innenminister-poseck-wuerdigt-einsatzkraefte#:~:text=Respekt%2DWoche%20f%C3%BCr%20Einsatzkr%C3%A4fte&text=Diese%20Woche%20soll%20sich%20rund,pers%C3%B6nlich%20f%C3%BCr%20ihren%20Einsatz%20bedanken.

4. Einbruch in Wohnung: Täter verletzen sich - Seligenstadt

(spi) Während die festgestellten Spuren und die sichergestellten Gegenstände noch ausgewertet werden, bittet die Kriminalpolizei schon einmal um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Mittwoch, 6 Uhr und Donnerstag, 18.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Madame-Cherier-Straße (einstellige Hausnummern). Die beiden mutmaßlichen und bereits identifizierten 14 Jahre alten Täter verschafften sich über ein gekipptes Kellerfenster Zugang zur Wohnung. Dabei muss sich mindestens einer von ihnen verletzt haben, da sich in nahezu der gesamten Wohnung Blutspuren und blutige Tücher befanden. Zudem ließen sie eigene Gegenstände am Tatort zurück. Verlassen wurde das Objekt vermutlich über die Terrassentür. Über eventuell entwendete Gegenstände können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Unfallflucht: 8.000 Euro Schaden hinterlassen / Unbekannte Zeugin gesucht - Seligenstadt

(lei) Einen Schaden von schätzungsweise 8.000 Euro hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagmorgen in der Ellenseestraße hinterlassen. Gegen 7.15 Uhr war dieser aus einer Hotel-Ausfahrt heraus (Hausnummer 45) auf die Straße gefahren und gegen einen geparkten Mercedes GLC gestoßen, der dabei links beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Gefährts, bei dem es sich nach Angaben einer ebenfalls noch unbekannten Zeugin um einen weißen Lieferwagen mit slowenischem Kennzeichen handelte. Die Beamten der Polizeistation Seligenstadt bitten nun die Frau und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 20.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell