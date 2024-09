Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickdiebstahl: Beute im fünfstelligen Bereich; Falschfahrer gestoppt: Beherzte Autofahrer verhinderten wohl Schlimmeres; Drei Polizisten bei Einweisung eines 14-Jährigen verletzt und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Trickdiebstahl: Münzen auslegen und Luft aus Reifen lassen: Beute im fünfstelligen Bereich - Hanau

(spi) Am Freitag kam es gegen 10 Uhr zu einem Trickdiebstahl mit außergewöhnlich hoher Beute. Eine 70-jährige Dame wollte Geld bei einer Bank in der Nürnberger Straße abheben. Auf Grund des Parkplatzmangels vor dem Geldinstitut stellte sie ihr Auto in der Otto-Welz-Straße (Höhe 10er-Nummern) ab und lief zu Fuß zu besagter Bank. Dort hob sie zwischen ungefähr 9.30 Uhr und 9.40 Uhr Bargeld im fünfstelligen Bereich ab - offensichtlich alles in 200-Euro-Scheinen. Anschließend packte sie das Geld in einen Umschlag. Diesen steckte sie in einen dunkelblauen Lederbeutel und lief zurück zu ihrem Fahrzeug. Dort setzte sich die 70-Jährige auf den Fahrersitz und stellte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Kurz bevor sie losfahren wollte, im Zeitraum zwischen ca. 9.50 Uhr und 10.10 Uhr, klopfte eine Dame an ihr Fahrzeugfenster und machte die Bankkundin auf vermeintlich verlorenes Geld aufmerksam. Die 70-Jährige stieg hierfür aus und sammelte wenige Meter vom Auto entfernt ein paar (vermutlich absichtlich ausgelegte) Münzen auf. Als sie sich anschließend wieder in ihr Auto setzte, war nicht nur die vermeintlich freundliche Dame weg. Der dunkelblaue Lederbeutel mit dem Geld, ihrem Mobiltelefon und dem Personalausweis fehlten ebenfalls. Zudem wurde aus einem Reifen des Autos die Luft gelassen. Die vermutliche Täterin konnte wie folgt beschrieben werden: Weiblich, 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare und dunkel gekleidet. Sie soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und ist jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer hat die beschriebene Frau gesehen? Wem ist seit Freitagmorgen eine Bezahlung oder Einzahlung mit auffällig vielen 200-Euro-Banknoten aufgefallen? Wer helfen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123.

2. Zwei Einbrüche im gleichen Objekt in der Benzstraße: Modellautos, Bargeld und EC-Karten gestohlen - Hanau

(lei) Ein etwa 1,75 Meter großer Unbekannter hat am späten Mittwochabend eine Tür zu einem Fachbetrieb für Lamellenüberdachungen in der Benzstraße (10er-Hausnummern) aufgehebelt und im Inneren des Gebäudes zwei Modellautos im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Nun sucht die Kriminalpolizei nach der Person, die Handschuhe trug und maskiert war. Im gleichen Objekt wurde im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr, ein Fliesengeschäft aufgebrochen. In den Büroräumen wurden diverse Schubladen durchwühlt und Bargeld sowie EC-Karten mitgenommen. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen vor Ort bereits Spuren gesichert und prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Die Beamten bitten im Zuge der Ermittlungen auch um weitere Hinweise von Zeugen (06181 100-123).

3. Bargeld und Zigaretten bei Einbruch in Kiosk geklaut - Hanau

(lei) Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe haben Diebe bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Freigerichtstraße erbeutet. In der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr, hebelten die Unbekannten auf der Rückseite des freistehenden Objekts mit 30-er Hausnummer eine Tür auf und gelangten ins Innere. Zuvor hatten sie die Alarmanlage mit Bauschaum funktionsunfähig gemacht, um offenbar ungestört ans Werk gehen zu können. Täterhinweise bitte an die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Golduhr gestohlen: Wer ist der dreiste Dieb? - Erlensee

(spi) Unter dem Vorwand einen Ball zu suchen, betrat ein Mann ein Gartengrundstück an der Langstraße (Höhe der 20er-Nummern) und entwendete eine Golduhr. Was ist genau passiert? Am Mittwoch befand sich die Besitzerin des Grundstücks im Garten, um dort Arbeiten durchzuführen. Hierfür legte sie ihre Armbanduhr auf eine dort befindliche Mülltonne. Zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter das Grundstück durch das offenstehende Gartentor. Gegenüber der Frau gab er an, er suche einen Ball. Als der Langfinger die Örtlichkeit schon lange verlassen hatte, bemerkte die Dame den Diebstahl. Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben: Männlich, um die 30 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß, schlanke Statur, schwarzer Dreitagebart und kurz geschnittenes schwarzes Haar. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover getragen und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Polizeistation Hanau II unter der Telefonnummer 06181 9010-0.

5. Falschfahrer gestoppt: Beherzte Autofahrer verhinderten wohl Schlimmeres - A45 / Florstadt / Altenstadt

(lei) Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 45 wohl Schlimmeres verhindert, indem sie sich beherzt einem Falschfahrer in den Weg stellten und diesen an der Fortsetzung seiner Irrfahrt hinderten. Kurz nach 15 Uhr hatte ein Autofahrer der Polizei einen schwarzen Skoda mit österreichischem Kennzeichen gemeldet und mitgeteilt, dass dieser in Richtung Hanau fahrend kurz nach der Anschlussstelle Florstadt plötzlich gewendet habe und entgegen der Fahrtrichtung nach Norden zurückgefahren sei. Zwei Zeugen wurden auf die gefahrenträchtige Situation aufmerksam, zögerten nicht lange und blockierten mit ihren Fahrzeugen die Fahrbahn, sodass der Fahrer, ein 56-Jähriger, nicht weiterfahren konnte. Er drehte erneut, fuhr wieder in die richtige Richtung und kurz darauf an der Anschlussstelle Altenstadt von der Autobahn ab. Dort konnte er durch einen der Zeugen ein weiteres Mal an der Weiterfahrt gehindert werden. Im Gespräch mit der eingesetzten Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold gab der Mann an, dass er der Meinung war, sich auf einer Landstraße zu befinden. Dennoch muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten und auch seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Passenderweise fand das vorbildliche und selbstlose Einschreiten der Zeugen am "Tag der Zivilcourage" statt - und ob bewusst oder unbewusst: Dieses Motto haben sie sich im wahrsten Sinne zu eigen gemacht.

6. Drei Polizisten bei Einweisung eines 14-Jährigen verletzt - Gelnhausen

(lei) Beamte der Polizeistation Gelnhausen hatten am Mittwoch, am eigentlichen "Tag des Respekts", einen Einsatz unweit ihrer Dienststelle, der letztlich ganz und gar nicht unter diese Devise fiel: Die Ordnungshüter wurden gegen 15 Uhr zum Krankenhaus in den Herzbachweg gerufen, da man dort um Unterstützung bei der Einweisung eines 14-Jährigen in eine psychiatrische Fachklinik gebeten hatte. Als drei Polizisten dort ankamen, um zu helfen, soll sich der Jugendliche vehement widersetzt haben, indem er sich massiv gewehrt und auf die Uniformierten eingetreten haben soll. Zudem soll er einem der Beamten ins Gesicht gespuckt haben. Auch Beleidigungen und Drohungen soll der junge Mann gegenüber den Polizisten ausgestoßen haben. Die drei Beamten im Alter von 25, 28 und 52 Jahren wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der 14-Jährige wurde dennoch in die Fachklinik überstellt.

Fälle wie dieser zeigen, dass Einsätze mitunter folgenreich sein können und der Respekt nicht immer vorhanden ist. Um den tagtäglich wichtigen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und auch Feuerwehr zu würdigen, hat die Hessische Landesregierung aktuell eine "Woche des Respekts" für Einsatzkräfte initiiert. Nähere Informationen finden Sie hier: https://innen.hessen.de/sicherheit/respekt-paket-fuer-einsatzkraefte https://hessen.de/presse/innenminister-poseck-wuerdigt-einsatzkraefte#:~:text=Respekt%2DWoche%20f%C3%BCr%20Einsatzkr%C3%A4fte&text=Diese%20Woche%20soll%20sich%20rund,pers%C3%B6nlich%20f%C3%BCr%20ihren%20Einsatz%20bedanken.

7. "Verkehrsrowdy" gesucht: Biker überholt auf Gehweg / Fußgänger mussten ausweichen - Jossgrund/Burgjoss

(lei) Dort gehörte er als Motorradfahrer definitiv nicht hin: Ein etwa 20 Jahre alter Kradfahrer hat am Mittwochmorgen in der Spessartstraße wartende Fahrzeuge kurzerhand auf dem Gehweg überholt und damit eine Verkehrsfläche benutzt, die für ihn eindeutig tabu ist. Der etwa 1,70 Meter große Unbekannte mit kräftiger Statur und leichtem Bart war gegen 7.20 Uhr mit seiner orangefarbenen und auffällig lauten Enduro, so die Beschreibung eines Zeugen, einfach auf den Gehweg gefahren, um über eine Strecke von etwa 20 Metern rechts an den wartenden Autos vorbeizufahren. Dabei "umkurvte" er dort laufende Kinder auch in "Slalom"-Bewegungen und war dabei wohl auch nicht gerade langsam unterwegs. Danach fuhr der "Verkehrsrowdy", der ein Kleidungsstück in Camouflage-Optik trug und dessen Maschine im Kennzeichen ein "Y" hatte, einfach weiter. Die Polizei in Bad Orb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun weitere Zeugen sowie insbesondere die möglicherweise auch gefährdeten Kinder auf dem Gehweg, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

8. Exhibitionist muss mit auf die Dienststelle - Nidderau

(spi) Am Donnerstag gegen 12 Uhr entblößte ein 44-jähriger Mann, welcher auf einer Bank am Feldweg "Hohe Straße" saß, sein Genital, als eine Joggerin an ihm vorbeilief. Außer Sichtweite informierte die Sportlerin die Polizei, welche den Mann im Nahbereich antreffen konnte. Der mutmaßliche Täter wurde zur Durchführung der weiteren Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Nun muss er sich wegen des Verdachts der Ausübung exhibitionistischer Handlungen verantworten. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern derzeit an.

9. Unfallflucht mal "umgekehrt": Beschädigtes Auto gesucht - Schlüchtern

(lei) Eine Unfallflucht vor dem Gebäude der Sparkasse Schlüchtern gilt es für die Beamten der Polizeistation Schlüchtern aufzuklären. Allerdings suchen die Ordnungshüter nicht das Verursacherfahrzeug, sondern das, was angefahren wurde. Schauplatz des Ganzen war ein Parkplatz vor der Bankfiliale in der Obertorstraße. Dort war eine junge Frau am Mittwochmorgen um 9.15 Uhr mit ihrem schwarzen Kia Picanto ausgeparkt und hatte dabei einen vermutlich weißen Pkw vorne links touchiert und wohl auch beschädigt. Anschließend fuhr sie jedoch erstmal weiter und meldete den Vorfall erst einige Stunden später bei der Polizei. Diese ermittelt jetzt nicht nur wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen die Frau, sondern sucht auch die Besitzerin oder den Besitzer des weißen Autos. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06661 9610-0 erreichbar.

Offenbach, 20.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell