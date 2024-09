Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer fuhr den 16-jährigen Jungen an?; Vermisster aufgefunden: Rücknahme Vermisstensuche; Zwei Verletzte: BMW-Fahrer knallt gegen Kabelkanal an Bahntrasse; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer fuhr den 16-jährigen Jungen an? - Offenbach

(spi) Der 16-Jährige wollte den Landgrafenring an einer Fußgängerfurt auf Höhe der Blücherstraße überqueren. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem Auto den Landgrafenring, übersah den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche stürzte zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde er zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder Angaben zu seiner Person zu machen. Zu diesem Vorfall kam es bereits am vergangenen Samstag gegen 21.20 Uhr. Im Nachgang wurde durch Zeugen bekannt, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Audi SUV handeln könnte. Zeugen melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern unter der Telefonnummer 069 8098-5699.

2. Vermisster aufgefunden: Rücknahme Vermisstensuche - Mühlheim

(spi) Der seit Montag vermisst gemeldete 49-Jährige (wir berichteten) wurde wohlbehalten in Sachsen aufgefunden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen

3. Zwei Trickdiebe beklauen Autofahrer: Wer kann weitere Hinweise geben? - Autobahn 3 / Rastanlage Weiskirchen-Süd

(lei) Diebstahl am Rastplatz: Ein 31 Jahre alter Mercedes-Fahrer hatte am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.55 Uhr, die Polizei verständigt und berichtet, dass er bestohlen wurde. Nach Angaben des Mannes hatten ihn kurz zuvor zwei Männer abgelenkt und anschließend eine Herrentasche samt Inhalt aus seiner silbernen E-Klasse mit englischem Kennzeichen entwendet, ehe sie eilig Reißaus nahmen. Nun sucht die Polizei nach ihnen und bittet um Hinweise zu dem Duo. Einer von ihnen war 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und glatzköpfig, Zudem hatte er eine kräftige Statur und sprach Englisch. Zu seinem Komplizen ist nur bekannt, dass er eine schwarze Jacke trug. Weitere Hinweise bitte an die 069 8098-1234.

4. Zwei Verletzte: BMW-Fahrer knallt gegen Kabelkanal an Bahntrasse - Rödermark/Ober-Roden

(lei) Über 10.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte standen am Ende eines Verkehrsunfalls zu Buche, der sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 459 ereignete. Ein 18-Jähriger war gegen 22 Uhr mit seinem BMW in Richtung Eppertshausen unterwegs, als er bei Ober-Roden aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen den Kabelkanal der Bahntrasse krachte, die parallel zur Fahrbahn verläuft. Der Wagen kam dabei etwa drei Meter vor den Gleisen zum Stehen. Der Dietzenbacher kam mit Verdacht auf einen Bruch der Hand ins Krankenhaus und auch sein 21 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Sowohl an dem Kabelkanal, als auch an dem 1er entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Dietzenbach (Telefon 06074 837-0).

5. Verkehrsunfallflucht: Wer ist die weiße Sattelzugmaschine gefahren? - Egelsbach

(spi) Am Mittwoch kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kurt-Schumacher-Ring (Höhe 50er Hausnummern). Beim Rückwärtsfahren kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lastkraftwagen und der am Straßenrand geparkten silbernen Mercedes E-Klasse. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro. Ein Zeuge gab an, bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen "40-Tonner" mit einem weißen Führerhaus handeln. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation in Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0 entgegen.

