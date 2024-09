Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Aktionswoche "Safety Days": Kontrollen für noch mehr Verkehrssicherheit

Südosthessen (ots)

(spi) Auch in diesem Jahr engagiert sich die hessische Polizei im Rahmen der europäischen Roadpol "Safety Days", die vom 16. - 22. September durchgeführt werden. Besonders im Blick stand dabei der gestrige Mittwoch (18. September). Das europaweite Ziel der "Vision ZERO", die Reduzierung der im Straßenverkehr getöteten Personen auf NULL, wird durch gesonderte Zählung der in der Europäischen Union tödlich Verunglückten an diesem Tag hervorgehoben. Nachdem an den jeweiligen Schwerpunkttagen in den Jahren 2022 und 2023 die "ZERO" vermeldet werden konnte, konnte dieser Idealwert im Jahr 2024 bedauerlicherweise nicht erreicht werden. Wie wir bereits berichteten, kam es in der Nacht zu Mittwoch (18. September) auf der Autobahn 3 bei Rodgau-Weiskirchen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw, in deren Folge der 23 Jahre alte Beifahrer des Pkw tödliche Verletzungen erlitt.

Nicht zuletzt wegen schlimmen Unfällen wie diesem verfolgen die "Safety Days" das Ziel, das Bewusstsein für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr und die gegenseitige Toleranz der einzelnen Teilnehmenden zu fördern, um dem Ziel der "Vision ZERO" beständig näher zu kommen. Unter dem Slogan: "Safe life and stay alive (Sicher Leben und am Leben bleiben)" wird im Rahmen der Aktionswoche ein besonderer Blick auf riskante Verhaltensweisen oder Ablenkung im Straßenverkehr gelegt.

Seit Beginn der Aktionswoche sowie am diesjährigen Tag "ZERO" richteten die Ordnungshüter im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen beispielsweise Kontrollstellen an folgenden Örtlichkeiten ein.

- 16.09.2024, Gelnhausen - Barbarossastraße, 22 Uhr bis 23.30 Uhr - 18.09.2024, Offenbach - Berliner Straße, 1 Uhr bis 3 Uhr, in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei in Offenbach am Main - 18.09.2024, Bruchköbel - Falltorstraße, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr, Gurt- und Handykontrollen

Ein besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die Feststellung und Ahndung von Fahrten mit überhöhter Geschwindigkeit, Alkohol oder Drogen sowie Ablenkung und Unaufmerksamkeit gelegt.

Im Ergebnis konnten mehrere Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise Betäubungsmittel festgestellt und geahndet werden. Auch in Bruchköbel musste die Polizei Handyverstöße zur Anzeige bringen. Auf die massive Ablenkung durch die Mobilgeräte wurde in diesem Zusammenhang hingewiesen. Weitere Verkehrskontrollen in dieser Woche werden folgen.

Die hessische Polizei möchte durch diese Kampagne mit klaren Botschaften alle Verkehrsteilnehmer für die eigene Verantwortung und für eine sichere Verkehrsteilnahme sensibilisieren.

Offenbach, 19.09.2024, Pressestelle, Sebastian Spinnler

