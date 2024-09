Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeioberkommissarin Vera Schlimme ist die neue Schutzfrau vor Ort in Mühlheim am Main

Mühlheim am Main (ots)

(fg) Seit dem 05. August 2024 ist Polizeioberkommissarin Vera Schlimme die neue Schutzfrau vor Ort für Mühlheim am Main.

Die "Schutzfrau vor Ort" ist ein wesentlicher Baustein des vom hessischen Innenministerium initiierten Projektes "KOMPASS" (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel), in dessen Rahmen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und den lokalen Sicherheitspartnern, passende Lösungen für die Probleme vor Ort erarbeitet und entsprechende Sicherheitsarchitekturen individuell weiterentwickelt werden.

Vera Schlimme wird sich um die Anliegen und Belange der Bürgerinnen und Bürger von Mühlheim am Main kümmern, um hierdurch deren Sicherheitsempfinden zu erhöhen.

Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu den örtlichen Vereinen, Schulen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, wird Vera Schlimme eine bürgernahe und bürgerfreundliche Polizei repräsentieren, um in möglichst vielen Bereichen der Prävention beratend tätig sein zu können. Frau Schlimme ist gebürtige Mühlheimerin und freut sich sehr auf die neuen Aufgaben in ihrer Heimatstadt. Der zukünftige Dienstort befindet sich in der Polizeistation Mühlheim am Main. Die neue Schutzfrau vor Ort ist für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu den üblichen Geschäftszeiten über die Polizeistation Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 600015 oder 06108 60000 erreichbar.

Die Email-Adresse lautet: svo-muehlheim.ppsoh@polizei.hessen.de

Nach telefonischer Absprache können Bürgersprechstunden vereinbart werden. Vera Schlimme ist es wichtig, flexible Sprechstunden anzubieten, um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden. Nach Absprache kommt die Schutzfrau vor Ort auch zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause und nimmt sich ihrer Anliegen an.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 18.09.2024, Pressestelle, Felix Geis

