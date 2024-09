Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht mit Verletztem; Linienbus streifte Zehnjährigen; Einbruch in Kindergarten; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfallflucht mit Verletztem: Verursacher flüchtete - Offenbach

(fg) Mit dem Verdacht eines Fingerbruchs und einem geprellten Fuß kam ein 43 Jahre alter Mann aus Offenbach am Dienstag ins Krankenhaus. Verantwortlich für die Verletzungen ist ein Autofahrer, der am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, im Starkenburgring in Höhe der 50er Hausnummern den Fußgänger übersah und offenbar mit dem Außenspiegel touchierte. Der Offenbacher gab an, dass er an der Einmündung Hohe Straße/Starkenburgring den dortigen Fußgängerüberweg zum Überqueren der Straße nutzen wollte. Hierbei sei er von dem BMW, an dem sich OF-Kennzeichenschilder befanden, angefahren worden. Zur Behandlung vor Ort wurde ein Rettungswagen angefordert. Der Verursacher machte sich einfach davon. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699.

2. Linienbus streifte Zehnjährigen: Zeugen gesucht! - Rodgau/Hainhausen

(fg) Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der August-Neuhäusel-Straße eine Verkehrsunfallflucht, in dessen Folge sich ein Zehnjähriger leichte Verletzungen am rechten Unterschenkel zuzog und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein Linienbus die August-Neuhäusel-Straße. Der Zehnjährige bewegte sich eigenen Angaben zufolge auf dem Bürgersteig und hielt mit seinem Fahrrad an der Einmündung zur Jügesheimer Straße an; er sei sodann vom Fahrrad abgestiegen. Aufgrund der Enge an dieser Stelle habe der Linienbus den Jungen im Vorbeifahren am Bein gestreift. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Bus-Lenker fuhr weiter. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei hat Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

3. Unfallflucht: Polizei liegt Personenbeschreibung vor - Rödermark/Urberach

(fg) Männlich, etwa 75 Jahre alt, schmale Statur, kurze sowie graue Haare: So lautet die Personenbeschreibung nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, in der Straße "Am Zilliggarten". Der Unbekannte war in seinem grauen Toyota, es soll ein SUV gewesen sein, auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs und bog in die Straße "Am Zilliggarten" ab. Hierbei fuhr der Toyota-Lenker zu weit in der Mitte der Straße, überfuhr eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Straßenschild. Laut einer ersten Zeugenaussage verweilte der Mann ungefähr 15 Minuten an der Unfallstelle und entfernte sich dann. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

4. Zeugen gesucht: Unfallflucht auf der Autobahn - Obertshausen / Autobahn 3

(fg) Auf der Autobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Obertshausen und dem Autobahnkreuz Offenbach kam es am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 59-jährige Frau aus Seligenstadt gab an, mit ihrem Skoda die linke Fahrspur befahren zu haben. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens habe sie immer wieder abbremsen und anfahren müssen. Schließlich musste sie nach ihren Angaben aufgrund des vor ihr fahrenden Autos eine Vollbremsung durchführen. Der Wagen hinter ihr, es handelte sich um einen mintgrünen Kleinwagen, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei ihr aufgefahren. Hierbei entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Am Steuer saß eine hellblonde oder weißhaarige Person. Ohne der Seligenstädterin zu folgen und Angaben zur Person zu machen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

5. Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz - Mühlheim

(fg) Gut eine Stunde stand ein schwarzer Skoda Karoq am Dienstagabend auf dem Schwimmbadparkplatz in der Ringstraße geparkt. Als die Eigentümerin nach ihrem Schwimmbadbesuch gegen 19.20 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im Heckbereich fest. Offenbar hat der Verursacher den Skoda beim Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

6. Unfallflucht innerhalb von zehn Minuten: Wer hat etwas gesehen? - Heusenstamm

(fg) Innerhalb von zehn Minuten kam es am Mittwochmorgen auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße "Am Lindenbaum" (einstellige Hausnummern) zu einer Unfallflucht, bei der an einem Mazda CX30 ein Schaden von rund 3.500 Euro entstand. Die Schäden an der hinteren Tür der Fahrerseite sowie am dortigen Radkasten wurden offenbar beim Ausparkvorgang verursacht. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 7.35 und 7.45 Uhr. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

7. Zeugensuche nach Einbruch in Kindergarten - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Bluetooth-Lautsprecher und einen Sattel nahmen Einbrecher mit, die in der Nacht zu Dienstag im Inneren eines Kindergartens in der Straße "Reuterpfad" zugange waren. Zwischen Montagabend, 18.30 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr, schmissen die Unbekannten die Glasscheibe der Eingangstür am Hauptgebäude ein und gelangten so ins Innere. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume und beabsichtigen wohl einen Tresor zu öffnen; dies misslang ihnen jedoch. Mit ihrer Beute machten sich die Unbekannten davon. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

8. Einkaufswagen gegen geparktes Auto: Zeugensuche - Seligenstadt

(fg) Auf rund 1.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Dienstagmorgen auf dem Lidl-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße (80er Hausnummern) verursacht wurde. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht wurde. Das rechte hintere Abblendlicht auf der Beifahrerseite sowie die hintere Tür wiesen bei der Inaugenscheinnahme durch die Polizeibeamten Beschädigungen auf. Der rote Toyota Yaris stand zwischen 8.40 und 9.05 Uhr auf dem Parkplatz. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

