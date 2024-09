Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brennender Fahrzeugsitz: 52-Jähriger musste mit zur Dienststelle; Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl; C-Klasse zerkratzt; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Brennender Fahrzeugsitz: 52-Jähriger musste mit zur Dienststelle - Hanau

(spi) Ein Mann stieg in einen fremden, unverschlossenen VW Touran, machte laute Musik an und hantierte mit Feuer, wodurch er den Fahrzeugsitz beschädigt haben soll. So geschehen am Montag kurz nach 12 Uhr in der Straße "Sandeldamm" (20er Nummern). Die hinzugezogene Polizeistreife löschte den Sitz und nahm den mutmaßlichen Verursacher mit auf die Dienststelle. Gegen den 52-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung geführt.

2. Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl: Zeugensuche - Bruchköbel

(fg) Er hatte die Ware nicht bezahlt, wurde vom Ladendetektiv gestellt und riss sich los: In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Hanau einen etwa 25 Jahre alten und circa 1,85 Meter großen Unbekannten. Dieser passierte gegen 16.25 Uhr den Kassenbereich des Einkaufsmarktes und wurde daraufhin am Ausgang des Aldi-Marktes in der Römerstraße vom dortigen Angestellten angesprochen. Da der Unbekannte zur Flucht ansetzte, kam es im weiteren Verlauf zu einem kurzen Handgemenge. Letztlich gelang es dem schwarzhaarigen Mann (Undercut) zu fliehen. Er hatte einen schwarzen, kreisrunden Bart und war dunkel gekleidet. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation in Hanau II.

3. 7.000 Euro Schaden: C-Klasse zerkratzt - Maintal

(lei) Kratzer auf der Fahrerseite von vorne bis hinten und ein eingeritztes Symbol auf dem Kofferraum: Damit haben Unbekannte einen Schaden von schätzungsweise 7.000 Euro an einer im Südring geparkten silbernen Mercedes C-Klasse verursacht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen zu der Tat, die sich zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 16.45 Uhr, gegenüber der Hausnummer 1 abgespielt hat. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Maintal unter der Telefonnummer 06181 4302-0.

4. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Bad Soden-Salmünster

(lei) Nach einem am Montagnachmittag angezeigten Einbruch in eine Wohnung in der Mainzer Straße sucht die Kriminalpolizei in Hanau nach Zeugen. Unbekannte hatten zuvor einen Rollladen nach oben geschoben und anschließend das dahinterliegende Fenster aufgehebelt, wobei Sachschaden am Fensterrahmen und der Scheibe entstand. In der Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses durchsuchten die Diebe diverse Schränke sowie Schubladen. Noch ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 17.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

