Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendliche gerieten aneinander; Kioskbetreiber offenbar von Schuss aus Pfefferpistole getroffen; Brand in Restaurant; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Jugendliche gerieten aneinander: Polizei ermittelt - Offenbach

(fg) Zu einer handfesten Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen kam es am Montagabend in der Erich-Ollenhauer-Straße im Bereich der 40er Hausnummern, weshalb die Polizei nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Gegen 20.30 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, in dem eine Anwohnerin von mehreren streitenden Jugendlichen berichtete. Einer würde bluten und die Personen hätten teilweise auch Gegenstände in den Händen. Daher machte sich nebst der Polizei auch der Rettungsdienst auf den Weg zum Einsatzort. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten die Personalien des mutmaßlichen Täters ermittelt werden; es handelt sich wohl um einen 20 Jahre alten Offenbacher. Dieser soll sich in den Streit der Jugendlichen eingemischt, mit seinen Fäusten und wohl auch mit einer Stange auf die Personen eingewirkt haben. Außerdem soll er eine Pfefferpistole eingesetzt haben. Die leicht verletzten Jugendlichen wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Ermittlungen dauern derweil an. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

2. Kioskbetreiber offenbar von Schuss aus Pfefferpistole getroffen - Offenbach

(spi) Am Montag kam es gegen 18.30 Uhr in der Senefelderstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem dortigen Kioskbetreiber und einem 22-jährigen Mann. Im Verlauf des Streits soll er eine mitgeführte Pfefferpistole gezogen und damit in Richtung des Betreibers geschossen haben. Dieser erlitt sowohl an der Hand als auch am Hinterkopf eine Verletzung, die vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt werden mussten. Der zunächst Unbekannte flüchtete von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten dessen Personalien jedoch festgestellt werden. Der mutmaßliche 22-jährige Schütze wird sich nun auf Grund einer gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Offenbach in Verbindung setzen (069 8098-5100).

3. Prellungen am Oberkörper und am Bein: Wer fuhr die 17-jährige Radfahrerin um? - Rodgau

(spi) Am Montag erlangte die Polizeistation in Heusenstamm Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht, welche bereits am vergangenen Donnerstag (12.09.2024) gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung zwischen dem Südring und der Babenhäuser Straße begangen wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem Auto die Babenhäuser Straße, die Radfahrerin den Südring. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne Hilfe zu leisten oder Angaben zu seiner Person zu machen. Die Unfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Polizeistation in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0.

4. Brand in Restaurant: Feuerwehr und Polizei rückten aus - Seligenstadt

(spi) Am Dienstag erhielt die Polizei in Seligenstadt gegen 11.15 Uhr Kenntnis von einem Gebäudebrand in der Seligenstädter Straße (Höhe 70er Hausnummern). In dem betroffenen Gebäude befindet sich im Erdgeschoss ein Restaurant. Gegen 11.45 Uhr konnte die ebenfalls alarmierte Feuerwehr mitteilen, dass der Brand gelöscht war und die Situation unter Kontrolle war. Aktuell wird davon ausgegangen, dass das Feuer im Keller ausbrach. Der Gebäudeschaden wird auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt. Das gesamte Gebäude ist zunächst unbewohnbar beziehungsweise unbenutzbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Ermittler schließen dabei einen technischen Defekt nicht aus.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht - Neu-Isenburg

(fg) Am Montag ereignete sich in der Friedhofstraße im Bereich der 160er Hausnummern eine Verkehrsunfallflucht, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Zwischen 6 und 15.45 Uhr streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine am Fahrbahnrand geparkte Mercedes C-Klasse und verursachte hierbei einen Schaden von rund 150 Euro; der Außenspiegel der C-Klasse ging zu Bruch und fiel zu Boden. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

6. Spiegel an geparkten Autos abgetreten: Wer kann Hinweise geben? - Dreieich/Götzenhain

(lei) Offenbar in der Nacht zu Sonntag ließen Unbekannte in der Straße "In den Rohwiesen" ihrer Zerstörungswut freien Lauf und beschädigten dabei zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos, deren Besitzer die Schäden am Sonntag und am Montag zur Anzeige brachten. In Höhe der 10er-Hausnummern traten die Täter jeweils den Außenspiegel an einem blauen Smart und einem roten Corsa ab, wodurch ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstand. Täterhinweise bitte an die Rufnummer 06103 9030-0.

Offenbach, 17.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell