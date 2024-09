Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisster 25-Jähriger wieder da; Polizei sucht Zeugen nach blutigem Streit unter drei Männern; Diebstahl an Feuerwehrfahrzeug

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisster 25-Jähriger wieder da - Offenbach

(lei) Der seit 26. August vermisste 25-Jährige aus Offenbach konnte am gestrigen Sonntag wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

2. Polizei sucht Zeugen nach blutigem Streit unter drei Männern - Offenbach

(fg) Drei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren gerieten nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr in einen Streit. Hierbei kam es zu blutigen Verletzungen. Die Beteiligten hätten zuvor ein Treffen vereinbart. Im weiteren Verlauf sei es zum Einsatz von Pfefferspray sowie zu weiteren Handgreiflichkeiten gekommen. Dabei soll einer der Beteiligten mit einem Griffstück eines Messers einen anderen Beteiligten geschlagen haben. Die Polizei ermittelt nun in der Sache weiter. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Diebstahl an Feuerwehrfahrzeug - Langen

(spi) Teile des Kühlergrills samt dem daran befestigten Blaulicht eines Einsatzfahrzeuges der Langener Feuerwehr entwendete ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Samstag, gegen 3.50 Uhr, in der Mainstraße (einstellige Hausnummern). Während der Dieb an dem BMW X3 schraubte, wurde er von einem Zeugen bei der Tat gestört. Dieser gab folgende Täterbeschreibung ab: Männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und eine Kapuze über dem Kopf. Wer weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0.

Offenbach, 16.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell